Fernanda Torres conquistou prêmio no Globo de OuroReprodução / X @goldenglobes

Publicado 06/01/2025 20:28

Rio - Fernanda Torres brincou sobre a conquista do Globo de Ouro ao recordar a indicação que a mãe, Fernanda Montenegro, recebeu em 1999 à mesma premiação. Vencedora na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama por "Ainda Estou Aqui", a filha da veterana comentou a reação dos brasileiros com sua vitória.

fotogaleria "O prêmio é Mega-Sena acumulada porque teve a onda da minha mãe. As pessoas tinham um negócio da revanche e da injustiça. E aí, saiu agora. É o meu momento jogador de futebol, vou aproveitar."

A atriz de 59 anos contou que estava tranquila durante o evento porque não acreditava que levaria a estatueta. "Não tinha discurso de agradecimento. Eu realmente achava que não ia levar. Pensava 'eu não tenho a menor chance aqui, falando português, é algo super americano'. Eu estava relaxada. Aí vi a Viola [Davis] falar meu nome, eu não acreditava. Fui andando até o palco e vi as pessoas, atores e atrizes que eu admiro muito, aplaudindo", detalhou.

"Na hora, eu tive uma sensação de estar vivendo uma realidade paralela, de que eu estava em Marte. Eu fui andando no corredor e fui vendo aquelas pessoas que vi a vida inteira no cinema. E aí, tive que fazer um discurso que nem eu via desde pequena as pessoas fazendo em inglês. Aí, eu fui lá para trás e você fica dando entrevistas com a Viola Davis do meu lado. Eu tenho a sensação de que estou numa realidade paralela."

Fernanda Torres também comentou sobre iniciar uma trajetória em Hollywood. Ela não descartou um projeto fora do país mas garantiu que seu pilar é em terras brasileiras. "Eu não separo carreira internacional de carreira nacional. Se tiver uma coisa legal para fazer, com um diretor bacana, e se eu der conta, vou amar. Mas a minha base é o Brasil. Eu não tenho nem mais idade para ir a Los Angeles tentar minha vida com esse corpinho de 59 anos".

A filha de Fernanda Montenegro, que desbancou Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet, manteve cautela sobre uma possível conquista no Oscar 2025. "Isso é uma sujeira porque a pessoa escala o K2 [segunda montanha mais alta do mundo] para chegar nesse prêmio e vocês não tem ideia. O Walter [Salles, diretor do filme] é um estrategista... mas a gente está sessão por sessão. [...] Você sobe um pico desses, chega lá em cima e já começam a falar: 'Tem o Everest'. Eu hoje estou satisfeita com meu Globo de Ouro. Estou feliz com o que Deus me deu. Vocês não me chateiem, dizendo: 'E agora, hein? Vamos lá para o Oscar!'"