Publicado 06/01/2025 19:53 | Atualizado 06/01/2025 19:55

Rio - A ex-BBB e atriz Jade Picon, de 23 anos, foi vista nesta segunda-feira (6) aproveitando a Praia da Conceição, em Fernando de Noronha. Durante o passeio, a influencer esteve acompanhada de seu irmão mais velho, o influenciador e empresário Leo Picon, de 28 anos. Os dois foram fotografados caminhando de mãos dadas enquanto aproveitavam o clima ensolarado do arquipélago.

Antes de viajar ao arquipélago, a atriz curtiu o Réveillon Amoré em Maracaípe, em Pernambuco. O evento reuniu personalidades como Klebber Toledo, Camila Queiroz e Bianca Andrade.A Praia da Conceição também recebeu a visita de outras celebridades nesta segunda-feira. Bruna Griphao, Pocah e Fernanda Paes Leme continuam em Noronha, onde passaram a virada do ano, e foram registradas se divertindo na mesma praia. Sem se importar com as câmeras, as amigas se abraçaram e entraram no mar.