Publicado 06/01/2025 18:30

Rio - Rodrigo Faro, de 51 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para compartilhar um momento de orgulho envolvendo a filha caçula, Helena, de 12 anos. Segundo o apresentador, a jovem demonstrou coragem e iniciativa ao ajudar uma banhista que enfrentava dificuldades para retornar à embarcação devido à forte correnteza.



"Ela brincava com o seabob [scooter subaquática de alta performance] perto do nosso barco e não pensou duas vezes em ajudar. Saiu em alta velocidade para o meio do canal em direção à moça para resgatá-la. E fez tudo sozinha! Que orgulho de você, filha", escreveu o apresentador.



Rodrigo Faro está curtindo dias de descanso no litoral ao lado da mulher, Vera Viel, e das três filhas do casal: Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena.