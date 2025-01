Eliezer com e sem harmonização facial - Reprodução / Instagram

Eliezer com e sem harmonização facial Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2025 17:54 | Atualizado 06/01/2025 18:15

Rio - Eliezer revelou detalhes sobre a decisão de reverter a harmonização facial, tema abordado no programa "Fantástico", da TV Globo, no último domingo (5). Através do Instagram, o ex-BBB explicou que retirou completamente os preenchimentos faciais e atualmente não realiza nem mesmo procedimentos como botox.



"Estão perguntando muito depois da reportagem do Fantástico se eu tirei tudo mesmo ou se refiz e coloquei menos volume. Tirei tudo mesmo. Não tenho mais nada. Hoje, o que dá volume ao meu rosto e à mandíbula é a minha barba. Quando eu tiro a barba, meu rosto fica bem mais fino. Hoje em dia não faço mais nada, nem botox. Comecei a retirar em novembro de 2023", garantiu ele.



Eliezer, que costumava renovar os procedimentos a cada três meses, afirmou que não percebeu o impacto das mudanças na época. "A diferença é gigante. Quando olho as fotos, nem acredito que deixei chegar àquele jeito. Algumas coisas colaboravam para eu não perceber o que estava fazendo. Eu ganhava um bom dinheiro toda vez que ia aplicar. Isso é viciante. Eu queria ganhar mais dinheiro e achei uma maneira fácil... Tinha também a internet, que só me xingava de feio. Eu queria que as pessoas me olhassem e falassem: 'Nossa, que cara bonito'. Queria a aprovação das pessoas."



Segundo ele, o processo de reversão foi tranquilo: "Para fazer a desarmonização não dói nada, assim como não doía para fazer."



O influenciador revelou que a percepção sobre o exagero veio com um toque de Viih Tube. "Quando tirei, vi como o meu rosto tinha ficado, o formato dele... Sempre que fazia a harmonização, fazia debaixo da barba. Então, não conseguia ver exatamente o formato do rosto. Só aumentava o volume. A barba cobria o formato exato. Quando tirei, vi o formato exato e, para mim, estava muito deformado. Estava totalmente estranho. A Viih me alertou. Ela virou para mim e disse: 'Não está legal. Te amo, mas está exagerado. Será que você não está com distorção de imagem?'. A primeira resposta foi: 'Lógico que não'. Depois fui perceber. Ela perguntou se eu estava fazendo por mim mesmo ou pelos outros. Minha ficha caiu ali."



Paternidade e maturidade



A chegada da paternidade também foi um divisor de águas na vida do ex-BBB. Ele e Viih são pais de Lua, de 1 ano e 8 meses, e Ravi, de menos de um mês. "Com a paternidade, ganhei um senso de maturidade. Quando a Lua nasceu, as coisas mudaram muito na minha mente. Deixei de dar importância a algumas coisas que não faziam mais sentido. Minha preocupação está em outro lugar."



Eliezer compartilhou que a relação com os haters mudou após a reversão. Ele bloqueou termos relacionados ao seu nome, de Viih e de Lua para evitar comentários negativos. "Se eu não me engano, depois que tirei, não falaram mais nada. Se falaram, não prestei atenção. Foi numa época conturbada. Tirei na época dos ataques à Lua. Então, bloqueei o meu nome, da Lua e da Viih para nada aparecer para mim."



Hoje, Eliezer se sente mais seguro com a aparência. "Podem falar o que quiser de mim que não vai me atingir. Me sinto muito bem comigo mesmo. Eu me olho no espelho e me acho maravilhoso e lindo. Sou muito feliz com a aparência que eu tenho."