Marcelo toca percussãoReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 17:37 | Atualizado 06/01/2025 17:41

Rio - A cantora Ivete Sangalo mostrou o seu lado de mamãe coruja ao encher o filho mais velho, Marcelo Sangalo, de 15 anos, de elogios. No último final de semana, ela ficou encantada ao ver o talento do herdeiro, que tocou em um show junto com a banda Timbalada no Candyall Ghetto Square, em Salvador.

A mãe falou sobre a alegria de ver o herdeiro tocando percussão com tanta desenvoltura no palco. "Primeira vez do meu filho no Guetto. Ele cresceu ouvindo essa banda. Esse menino é cria de Carlinhos, da Timbalada. É cria de mainha", disse ela, e completou: "Meu músico preferido".



Além disso, ela declarou: "Sem falar no meu orgulho de ver meu filhão lindo tocando. Puts, ele arrasou! Ele tocou lindo demais ele só toca mais e mais lindo, é uma loucura! E ele ali, pela primeira vez no ghetto tocando na Timbalada, aquilo ali foi muito forte para mim também, porque eu, uma apaixonada pela Timbalada, pelo som da Timbalada, ter um filho que toca percussão, que mostra que sabe o que tá fazendo e me acompanhando, ave maria, vocês imaginam né?".