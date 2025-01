Brunna Gonçalves conta sobre mudanças em seu corpo na gestação - Reprodução Instagram

Brunna Gonçalves conta sobre mudanças em seu corpo na gestaçãoReprodução Instagram

Publicado 06/01/2025 16:33

Rio - Grávida de Ludmilla, Brunna Gonçalves comentou sobre as mudanças em seu corpo, nesta segunda-feira (6). A influenciadora contou, através do Instagram Stories, como sua barriga mudou em meio à gestação, e ainda relatou que nesse ano desfilará no Carnaval vivendo seu maior sonho.

fotogaleria

"Gente, estou começando a ver a linha daqui de cima se formar. Estão vendo? Não tinha essa linha. Ela está forte aqui embaixo e está subindo, se alastrando aqui para cima", disse ela, mostrando o detalhe na barriga.

A dançarina afirmou que está vivendo a melhor fase de sua vida. "Desde 2023 eu planejei tudo, nessa época do carnaval. Eu sabia que nessa época do Carnaval em 2024 eu iria desfilar com meu corpo dos sonhos. E em 2025 eu desfilaria vivendo meu maior sonho, que é estar grávida. Ano passado eu estava na melhor fase do meu corpo e esse ano eu estou vivendo a melhor fase da minha vida".