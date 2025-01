No Globo de Ouro, Zendaya ostenta suposto anel de noivado dado por Tom Holland - AFP

Publicado 06/01/2025 15:41

Rio - Um dos casais queridinhos de Hollywood teria dado mais um passo em seu relacionamento. Ao que tudo indica, Tom Holland e Zendaya ficaram noivos. De acordo com site "TMZ", o protagonista de "Homem-Aranha" pediu a mão da atriz em um momento íntimo.

Fontes afirmaram ao site que o pedido aconteceu na semana entre o Natal e o Ano Novo, em uma das casas da família de Zendaya, nos Estados Unidos. Em um momento completamente íntimo e romântico, com apenas os dois, o ator teria se ajoelhado diante da atriz para fazer a proposta.

No tapete vermelho do Globo de Ouro, que aconteceu neste domingo (5), Zendaya ostentou o anel que supostamente foi dado por Tom. O acessório chamou a atenção por sua beleza e tamanho, já que se destacava nas poses feitas pela atriz.

As fontes do portal, no entanto, afirmaram que os dois ainda não estão planejando o casório por estarem ambos muito ocupados com seus projetos e compromissos em Hollywood. E, pelo visto, ainda vai demorar até que o casamento comece a ser organizado.