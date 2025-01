Zendaya e Tom Holland - Foto: Reprodução

Zendaya e Tom Holland Foto: Reprodução

Publicado 02/01/2025 16:03

Rio - Em um relacionamento de três anos com Zendaya, de 28 anos, Tom Holland, de 28, revelou o motivo de geralmente não acompanhar a atriz nos tapetes vermelhos durante as estreias dela, embora compareça nos eventos. Em entrevista à revista "Men's Health", o ator contou que prefere ficar afastado para que todas as lentes se voltem para a namorada.

fotogaleria

Questionado sobre motivo de não andar nos tapetes vermelhos ao lado da amada, ele foi enfático: "porque não é meu momento, é o momento dela, e se formos juntos, é sobre nós", afirmou. Tom também refletiu sobre sua fama e tudo o que ela acarreta.

Embora ame seus fãs, o ator reconhece que prefere uma vida mais reservada e lamenta as consequências de sua exposição, como por exemplo não poder ir a uma peça em um dia qualquer. "É reservado com antecedência, nós resolvemos tudo, ligamos antes para o teatro e garantimos que podemos ir a algum lugar privado", disse.

Ao que tudo indica, atraído por uma vida mais tranquila, Tom está cada vez mais próximo de se afastar da atuação. Sobre os planos para o futuro, Holland afirmou que tudo mudará quando ele se tornar pai. "Quando eu tiver filhos, vocês não me verão mais em filmes. Golfe e pai. E eu simplesmente desaparecerei da face da Terra", contou.