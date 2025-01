Filha de Lore Improta e Léo Santana encanta ao dançar com a mãe - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 15:45

Rio - Liz, de apenas 3 anos, mostrou que o talento para a dança está no sangue ao protagonizar um vídeo ao lado da mãe, Lore Improta, nesta quinta-feira (2). A gravação foi feita para divulgar um dos lançamentos mais recentes do pai, o cantor Léo Santana, e rapidamente chamou atenção nas redes sociais.



No vídeo, mãe e filha aparecem fazendo a coreografia de "Mexa Mainha". "Somos fãs do papai Léo Santana", escreveu Lore na legenda da publicação.



Os seguidores ficaram encantados com a desenvoltura de Liz. "Tem que respeitar porque o sobrenome dela é Improta Santana… Baiano não nasce, baiano estreia. Lilica já vem com o rebolado de fábrica", comentou uma fã. Outra brincou: "A dançarina mais famosa do Brasil e ao seu lado, Lore Improta."Desculpa, Lore, mas o molejo da Liz roubou a cena", disse outro. "Pode até ser a cara do pai, mas a personalidade e o gingado é da mamãe", declarou mais uma.

