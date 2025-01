Tadeu Schmidt precisou acalmar cachorra por causa dos barulhos de fogos de artifício no Réveillon - Reprodução / Instagram

Tadeu Schmidt precisou acalmar cachorra por causa dos barulhos de fogos de artifício no Réveillon Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 15:03

Rio - Tadeu Schmidt usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de como passou a virada de ano para 2025. No Instagram, nesta quinta-feira (2), o apresentador mostrou que precisou acalmar sua cachorrinha durante o Réveillon, devido ao barulho provocado por fogos de artifício.

"Passei o Réveillon de um jeito inédito na minha vida: do ladinho da Birdie, pra ela não ficar tão estressada com os fogos… Contagem regressiva sentado no chão da cozinha foi a primeira vez! Mas funcionou! No colo, ela ficou tranquila. Viva 2025!!!", escreveu ele na legenda da publicação em que mostra o vídeo da virada de ano.

Nos comentários, internautas se sensibilizaram com o relato de Tadeu e contaram suas próprias experiências como pais de pet. "Bem vindo ao que todo tutor de pet passa ao final de ano ou em festas com fogos", escreveu um perfil. "Passou a virada do jeito mais puro e fraterno que existe, cuidando da sua filha . Que delícia!! Feliz Ano Novo pra essa família maravilhosa!!", desejou outro. "Eu passei agarrada no meu também... 10 anos, ficou cego e tremia muito durante os fogos", desabafou um terceiro.