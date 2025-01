Victoria Monét celebra ano novo no Brasil ao lado de Ludmilla e Brunna Gonçalves - Divulgação

Victoria Monét celebra ano novo no Brasil ao lado de Ludmilla e Brunna GonçalvesDivulgação

Publicado 02/01/2025 12:57

Rio - A cantora norte-americana Victoria Monét, vencedora de três Grammys, escolheu o Brasil para celebrar a chegada de 2025 ao lado de Ludmilla. A artista internacional acompanhou o show da brasileira no Réveillon Tropical, realizado na Arena Jockey, no Rio, na madrugada desta quarta-feira (1º).

Victoria também participou de uma festa privada organizada por Lud para comemorar o início do ano com familiares e amigos. A cantora norte-americana optou por usar um vestido laranja com muitos recortes, exibindo as curvas.

Ludmilla e a mulher, a dançarina Brunna Gonçalves também posaram ao lado de Monét. O casal, que está esperando a primeira filha , seguiu a tradição e usou roupas brancas. Brunna vestiu um cropped com pedrarias, deixando a barriguinha de grávida à mostra.Além de cantora, Victoria Monét é compositora e produtora musical. Reconhecida por suas colaborações com artistas como Ariana Grande, ela é coautora de sucessos globais como "Thank U, Next" e "7 Rings". Em sua carreira solo, Monét mistura R&B, soul e pop, ganhando destaque com o álbum "Jaguar" e o recente "Jaguar II".