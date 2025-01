Gabi Melim atualizou estado de saúde após diagnóstico de Paralisia de Bell - Reprodução/Instagram

Gabi Melim atualizou estado de saúde após diagnóstico de Paralisia de BellReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 20:02 | Atualizado 02/01/2025 20:03

Rio - Diagnosticada com Paralisia de Bell no ano passado , Gabi Melim divulgou um vídeo em suas redes nesta quinta-feira (02) para falar sobre a recuperação do enfraquecimento repentino que sofreu em um lado do rosto e adiantou que está nos preparativos para voltar aos shows.

fotogaleria "Perdão a cara amassada e a falta de pente no cabelo, caí da cama e gravei. Já retomei os ensaios e logo compartilho com vocês as novas datas dos shows solo do meu disco novo! Obrigada pelo carinho e paciência. Que 2025 seja maravilhoso pra todos nós", escreveu.

A cantora de 30 anos também deixou um alerta sobre o problema de saúde. "Pra quem está passando por essa doença ou conhece alguém, segue aqui as recomendações que eu recebi do meu médico neurologista e da minha fisioterapeuta durante o tratamento e que me ajudaram: se você descobre no início é mais fácil de reverter (então a qualquer sinal de paralisia vá a emergência). Fazer ressonância e tomografia da cabeça pra descartar algo mais grave, como AVC. Entrar com a medicação assim que receber o diagnóstico pro nervo não se agravar", orientou.

"Faça fisioterapia facial com um profissional qualificado pelo menos uma vez por semana. E aprenda como manusear sozinho em casa pelo menos 3 vezes ao dia (manhã, tarde, noite). Faça oclusão do olho fraco apenas para dormir (com fita para pele sensível). Use boné e óculos sempre que for à rua, para proteger o globo ocular".