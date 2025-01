Gloria Menezes posa sorridente ao lado do filho Tarcísio - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 20:01

Rio - Gloria Menezes, de 90 anos, encantou os fãs ao aparecer em registros especiais da noite de Réveillon, ao lado do filho, Tarcísio Filho, os netos e suas namoradas. As fotos foram compartilhadas por Mocita Fagundes, nora da atriz, nas redes sociais na quarta-feira (1°). Afastada das novelas desde 2015, Gloria Menezes exibiu um sorriso radiante nos cliques.



"No carrossel de fotos de virada 2024/2025 eu estampo a felicidade de estar cercada de amor. Do marido, dos filhos, das noras e dessa mãe linda que a vida me deu. Não passa um só dia em que eu não agradeça ter sido acolhida com tanto amor. Eu e os meus. Obrigada Gloria. Obrigada meu amor. Somos uma só família", escreveu Mocita na legenda.



A rara aparição da atriz encheram os comentários da publicação com mensagens carinhosas. "A Glória tá lindona, que bênção! Feliz 2025 pra todos vocês! Que seja um ano cheio de saúde, felicidade e amor!", disse uma seguidora. "Que família linda, e nossa Glória sempre elegante. Parabéns", comentou outra. "Glória é uma glória. Um feliz ano pra vocês", declarou uma terceira.