André Marques posa com Angélica durante férias em Pernambuco Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 17:35

Rio - André Marques e Angélica se reencontraram durante as férias de Réveillon em Pernambuco, em um encontro não programado. Ao compartilhar uma foto com a apresentadora, o ator recebeu diversas mensagens de fãs que relembraram os tempos do extinto "Vídeo Show", programa da TV Globo, no qual ambos trabalharam juntos.



"Sem programar é mais legal, né? Virada com amigos amados", escreveu André, que celebrou a virada do ano ao lado de Angélica, Luciano Huck e outros amigos. Angélica respondeu: "Amei. Estava com saudade. Feliz vida, amor."



Nos comentários, os fãs fizeram diversos pedidos, com alguns dizendo: "Angélica e André, volta Vídeo Show" e "Ver vocês juntos só me lembra a melhor fase do Vídeo Show!!".



O Vídeo Show, que saiu da grade da TV Globo em 2019, teve André Marques como apresentador entre 2002 e 2013. Durante esse período, ele e Angélica, que comandaram o Vídeo Game entre 2001 e 2011, eram conhecidos pela grande interação. Juntos, protagonizaram recriações de cenas e aberturas de novelas, um dos quadros mais queridos do programa.