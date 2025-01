Vitória Strada e Daniel Rocha curtem Réveillon com amigos - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 16:33

Rio - Firmes e fortes! Depois que assumiram o relacionamento, Vitória Strada e Daniel Rocha não escondem mais a relação. O casal passou o Réveillon juntos com amigos em Pipa, no Rio Grande do Norte, e estão publicando fotos um ao lado do outro.

Na noite do primeiro dia do ano, a atriz publicou uma foto polaroid do grupo de amigos curtindo a virada e ela aparece ao lado do namorado. Em outros registros publicados, os dois sempre surgem um colado ao outro.

Namoro assumido



Depois de muitos boatos, o ator assumiu o relacionamento durante sua participação no podcast da atriz Nívea Maria. A apresentadora pediu permissão a Daniel Rocha para revelar a identidade de sua namorada e ele autorizou.



"E eu queria dizer aqui uma coisa, a namorada. Posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?", perguntou ela. O ator autorizou e ela continuou: "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!".



Desde então, Daniel e Vitória não escondem mais o relacionamento, apesar de não postarem especificamente sobre o namoro.