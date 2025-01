Bruna Lombardi exibe boa forma e conta situação inesperada na praia - Reprodução Instagram

Publicado 02/01/2025 16:19

Rio - Bruna Lombardi exibiu boa forma, aos 72 anos, ao postar uma foto de biquíni de lacinho, no Instagram, nesta quinta-feira (2). A atriz aproveitou o momento para contar que foi mordida por um cachorro, após ter salvado ele no mar.

"Foi exatamente no início do ano, que eu entrei no mar, no meio de uma briga de cinco cachorros, pra tentar salvar um deles que foi atacado pelos outros. Consegui, salvei o bichinho, levei uma mordida no rosto porque ele ainda estava muito nervoso, querendo se defender. Mas não foi nada grave", relatou.

Bruna declarou que recebeu bronca do marido, Carlos Alberto Riccelli, pela atitude. "E levei muita bronca dos amigos e do Ri pela loucura de me meter numa briga dessas, onde eu poderia ter sido bem machucada. A gente faz as coisas por instinto, se joga naquilo que acha certo e nem pensa nas consequências. Mas sempre tem um anjo perto, desses que sabe que numa hora emergencial, ele também tem que correr e se jogar pra nos salvar", disse ela.

Lombardi finalizou dizendo que as pessoas devem fazer aquilo que acham correto. "Amados, que a gente continue, com toda proteção divina, fazendo aquilo que acha certo. Porque fazer o bem pra alguém, faz bem pra gente também. Um beijo imenso", finalizou.

Internautas comentaram na postagem da artista, elogiando seu comportamento. "Que bom que você estava lá! É sempre bom ter um anjo por perto para salvar um ser vivo", disse um. "Por isso te admiro ainda mais. Linda e muito humana", afirmou outro. "Linda como uma sereia! Parabéns pela sua coragem! Deus te abençoe, proteja, ilumine seus caminhos. Sempre sua fã", comentou mais um fã.