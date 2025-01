Madonna desabafa sobre conciliar a carreira com a maternidade - Reprodução Instagram

Publicado 02/01/2025 14:39

Rio - Madonna, de 66 anos, refletiu sobre conciliar a vida de artista com a maternidade, através do Instagram, nesta quinta-feira (2). A cantora publicou uma série de registros com os seis filhos, Lourdes, de 28, Rocco, de 24, David Banda, de 19, Mercy James, de 18, Stella e Estere, de 12, e disse que não consegue se imaginar vivendo outra vida.

"Já estive no inferno e voltei e deixa eu dizer que foi maravilhoso! Eu vi esta frase em uma exposição de Louise Bourgeois em Tóquio, na véspera de Ano Novo. Ela tirou as palavras da minha boca. Ser mãe e artista, partes iguais, alegria e sofrimento. Não consigo me imaginar vivendo outra vida", iniciou.

Cantora finalizou comentando sobre coragem. "Um brinde a mais amor, a crianças felizes, ao pensamento mágico, à boa saúde e às bênçãos eternas. Dou graças e elogios a qualquer um que seja corajoso, nesta vida e em todas as outras. Em 2025, levanto uma taça para qualquer pessoa que tenha a coragem de ser autêntica", concluiu.