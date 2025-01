Graciele Lacerda dá detalhes sobre a primeira gestação - Reprodução Instagram

Publicado 02/01/2025 12:21 | Atualizado 02/01/2025 12:23

Rio - Graciele Lacerda, de 44 anos, deu detalhes da rotina com a filha, Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro. A influenciadora digital contou, nesta quarta-feira (1°), no Instagram Stories, que mesmo com a ajuda de uma enfermeira, ela deseja viver a maternidade de maneira 'real'.

"Aos poucos eu vou conseguindo me situar. Ainda não consigo aparecer muito aqui. Estou vivendo este momento ao máximo porque sei que vai passar rápido e eu vou sentir falta, mesmo sendo cansativo. Aliás, já estou sentindo falta da minha barriga, do dia em que ela nasceu, daqueles momentos, daquela emoção, tudo que eu senti", afirmou.

Influenciadora declarou que está sendo muito prazeroso. "Acumula horas de sono que a gente não está tendo, mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Eu estou amando. Sabe aquele cansaço que é prazeroso ao mesmo tempo? Comecei a dar banho nela ontem. Ela não chora comigo, fica relaxada. É tão gostoso, gente", disse ela.

Graciele contou que está fazendo tudo nesse primeiro mês. "Estou tendo a ajuda de uma enfermeira comigo, principalmente neste primeiro mês, mas eu quero fazer tudo. Apesar dela falar 'vai descansar', eu não consigo. Eu quero viver tudo, fazer tudo com ela, viver a maternidade real, ser mãe mesmo, e colocar a mão na massa", relatou.

Mulher de Zezé também comentou sobre amamentação. "Já estou começando a identificar ela também, quando é um sono de fome, quando é um sono de dor. Mesmo ela sendo tranquila, ela requer muito de mim. Então, eu tenho que estar de prontidão. E graças a Deus eu estou conseguindo amamentar. Zero dor. Só senti dor e machuquei um pouco meu peito ainda na maternidade, mas eu fiz laser e já passou. Meu peito já está calejado. É um prazer muito grande ter esse pacotinho grudado em mim".