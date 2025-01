Leandra Leal publica foto inédita com o filho mais novo, Damião - Reprodução / Instagram

Leandra Leal publica foto inédita com o filho mais novo, DamiãoReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 10:44

Rio - Leandra Leal, de 42 anos, publicou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (2), um compilado de fotos mostrando como foi o Réveillon ao lado da família. A atriz compartilhou uma foto inédita ao lado do filho mais novo, Damião, de quatro meses.

"E por aqui viramos novo ano assim: cercados de tudo que importa. Feliz 2025, meus amores! Que seja um ano maravilhoso", escreveu Leandra na legenda da publicação. Na foto, ela aparece abraçadinha com o caçula, fruto do casamento com Guilherme Burgos. O casal posou em clima de romance. A artista também é mãe de Julia, de 10 anos, fruto da antiga relação com Alexandre Youssef.

Além disso, ela publicou um registro ao lado da mãe, a também atriz Ângela Leal. Vale lembrar que em 3 de dezembro a veterana completou 78 anos e ganhou uma declaração de aniversário da filha. No texto, Leandra contou que a diretora do Teatro Rival Petrobras estava internada após passar por um procedimento, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde da mãe."Hoje é dia da minha mãe, sem dúvida nenhuma uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Essas duas últimas semanas foram desafiadoras pra nossa família, minha mãe está internada e vem se recuperando de um procedimento. Durante todo esse processo, ela repetiu o que sempre diz frente a qualquer adversidade: é a vida. Minha mãe tem bom humor quando é difícil rir, eu admiro essa sua capacidade extraordinária de sobreviver. Minha mãe administra aos 78 anos de idade o Teatro Rival Petrobras e tenho certeza de que esse filho teatro é uma das missões que a faz ter essa força: ver a criação e ter a alegria de uma casa cheia. Minha mãe sempre me ensinou que a felicidade só é real quando é coletiva, porque ela se importa, ela acolhe e escolhe os seus. Sua família do coração sempre foi grande", iniciou Leandra."Hoje, no seu aniversário, eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço por ser sua filha, agradeço a todos amigos que vem nos acompanhando, agradeço com todo o meu coração toda equipe médica e de enfermagem que vem cuidando da minha mãe com tanta dedicação e acolhimento. Parabéns dona Ângela, que você tenha ainda muitos anos, mais saúde e mais felicidade! Te amo", finalizou a atriz.