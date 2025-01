Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e os filhos, Titi, Bless e Zyan - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 08:44

Rio - Giovanna Ewbank, de 38 anos, encantou internautas ao mostrar nas redes sociais, nesta quarta-feira (1º), alguns registros do Réveillon ao lado do marido, Bruno Gagliasso, de 42, e dos filhos, Titi, 11, Bless, 10, e Zyan, 4. A família aproveitou o ano novo em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

"Acharam que não ia rolar foto de família? Nossa família deseja que nesse ano, você se permita viver tudo o que há pra viver em um ano cheio de amor, alegrias e momentos inesquecíveis", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.No compilado de fotos, a família aparece juntinha e sorridente em um jardim. Para iniciar 2025, eles combinaram os looks e usaram roupas em tons de branco e bege. Giovanna também compartilhou um clique do marido e do filho mais novo nas areias da praia.Internautas não economizaram nos elogios nos comentários da publicação. "Vocês são as coisas mais lindas do mundo", opinou um usuário do Instagram. "Família Linda. Maior riqueza", expressou uma seguidora. "Titi parece uma pintura", disse uma terceira pessoa.