Luan Pereira e Maria Eduarda CorrêaReprodução do Instagram

Publicado 02/01/2025 08:30 | Atualizado 02/01/2025 08:30

Rio - Luan Pereira, de 21 anos, e Maria Eduarda Corrêa estão noivos! O cantor pediu a amada em casamento durante um show em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (1). Ele aproveitou a queima de fogos do réveillon para surpreender a loira com uma aliança. Um vídeo do momento foi publicado pelo artista, dono do hit "Dentro da Hilux", no Instagram.

"Minha noiva, glória a Deus. Ela disse sim. Obrigado, Jesus. Feliz ano novo", escreveu Luan na legenda. Maria Eduarda também falou sobre o momento especial em sua rede social. "Dia mais feliz da minha vida!".

Amigos famosos do casal vibraram com a notícia. "Deus abençoe muito", desejou Ana Castela. "Que lindo! Parabéns. Que Deus esteja sempre com vocês", afirmou Felipe Araújo. "Assumiu pro mundo mesmo. Parabéns irmão! Deus abençoe", disse Matheus e Kauan.