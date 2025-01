Isabel Veloso e marido olham carinhosamente para o filho - Reproduçõ/Instagram

Publicado 01/01/2025 20:13 | Atualizado 01/01/2025 20:58

Rio - A influenciadora digital Isabel Veloso fez um depoimento sobre a maternidade em sua vida. O primeiro filho dela, Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas, nasceu nos últimos dias de 2024 e está na UTI neonatal porque nasceu prematuro. Agora, a mamãe coruja emocionou ao falar sobre os seus sentimentos ao ter o filho por perto.

Nesta quarta-feira, 1º, Isabel falou sobre o seu sentimento ao se tornar mãe e os sacrifícios que está disposta a fazer pelo bebê. "Não me importo em ficar horas em pé depois de uma cesárea pra olhar seus olhinhos. Não me importo em sentir dor pra te dar mamazinho, ou de ter todas as minhas roupas molhadas de leite. Também não me importo em que doa meus braços pra segurar você por horas no colo, ou que você demore pra pegar no sono. Nunca vou negar um colinho pra você, mesmo que seja na madrugada em que eu mais estiver cansada. Jamais vai ser um fardo fazer as coisas pra você, porque sempre foi um sonho", afirmou.

Por fim, ela declarou o seu amor por ele. "Meu coração é todo seu, ele bate por você. Eu sou fascinada pelo seu rostinho, e ficaria por milhões de minutos te admirando. Seu cheirinho é o cheiro mais doce que já senti na minha vida. Eu renasci quando te encostei pela primeira vez. Eu juro que pude sentir cada parte do meu corpo se regenerando quando ouvi seu chorinho. Eu renasci quando você nasceu, você é o meu sentido de tudo. Eu estou finalmente experimentando do amor de Deus. Eu te amo, meu Tutu", comentou.

Seguidores se emocionaram com a declaração da influenciadora e fizeram comentários na postagem: "O amor mais puro do mundo", disse uma seguidora", "A sua história é um testemunho de força, fé e milagres.", comentou outra, "O amor faz milagres!", declarou outra fã.

Vale lembrar que Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.