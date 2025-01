Ana Hickmann e Edu Guedes no Ano Novo - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes no Ano NovoReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2025 16:36 | Atualizado 01/01/2025 16:56

Rio - Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram uma festa de Ano Novo para curtirem mais uma vez com a família e os dois filhos, Alezinho e Maria Eduarda Guedes, frutos de relacionamentos anteriores.

fotogaleria

Após promoverem o primeiro Natal juntos e com seus herdeiros, os pombinhos, que estão noivos, prepararam uma reunião especial com mesa farta para celebrarem a chegada de 2025, ano em que subirão ao altar.

Além de exibirem os cliques dos pratos, bebidas e de alguns familiares, Ana e Edu posaram com seus filhos. "Que venha 2025", escreveram na publicação compartilhada.



Nas últimas semanas, antes do Natal, eles entregaram cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade. Antes de marcar presença no evento beneficente, a apresentadora fez uma publicação em sua rede social comemorando um ano do primeiro beijo que deu em seu noivo.