Leonardo se diverte em foto com Maria Flor - Reprodução/Instagram

Leonardo se diverte em foto com Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2025 19:31 | Atualizado 01/01/2025 19:52

Rio - O cantor Leonardo aproveitou o primeiro dia de 2025 ao lado da família. Ele foi para a sua fazenda Talismã, no interior de Goiás, para encontrar parentes e amigos que passaram o Réveillon por lá. Inclusive, ele viveu um momento divertido com a neta Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca.



A menina estava no colo do avô e esbanjou um sorrisão em uma foto com ele — mas a criança só fez a pose quando um amigo do cantor disse que a imagem seria para um fã.



Na foto dos dois juntos, Leonardo fez uma expressão divertida ao ver o sorrisão no rosto da neta. O momento foi compartilhado nos stories do Instagram de Virginia.