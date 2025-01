Anitta segue para cabeleireiro após show e anuncia mudança no visual - Reprodução/Instagram

Anitta segue para cabeleireiro após show e anuncia mudança no visual Reprodução/Instagram

Publicado 01/01/2025 17:12 | Atualizado 01/01/2025 17:38

Rio - Como uma boa ariana, Anitta é do tipo que não pensa duas vezes quando coloca uma ideia na cabeça. Após se apresentar no Show da Virada - que aconteceu na madrugada do dia 31, na praia de Copacabana, -, a cantora abdicou do sono para seguir viagem direto para São Paulo, na manhã do dia 1º. O motivo? Mudar o visual.



"Eu nem dormi, gente! Fiz dois shows, peguei o avião e vim para São Paulo fazer o meu cabelo. Vocês estão acreditando? Eu gosto de coisas assim, loucuras, decisões em cima da hora. Vamos lá, vamos revolucionar. Você acorda, tem vontade, vai lá e faz", explicou Anitta, em um vídeo postado nas redes sociais.

O resultado do novo cabelo de Anitta foi postado no perfil do cabeleireiro, Mário Henrique.”E a poderosa @anitta me escolheu para fazer história com a new trend mocha chocolate ! Melhor jeito de começar o ano!!! Feliz ano para todos !!”, escreveu.



Veja o resultado: