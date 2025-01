Lucas Lima curte viagem no Egito - Reprodução/Instagram

Lucas Lima curte viagem no EgitoReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2025 15:45 | Atualizado 01/01/2025 15:46

Rio - O cantor e músico Lucas Lima aproveitou o início de 2025 para realizar um sonho de infância. O artista viajou com seu filho, Theo, fruto do relacionamento com Sandy, para o Egito. Nesta quarta-feira, 1º, os dois passaram o dia visitando as pirâmides e adoraram o passeio.

Tanto que Lima falou sobre a alegria de visitar a região. "2025 começou com sonho de infância realizado no primeiro dia do ano. Nada mal, amiguitos", disse ele na legenda de uma foto ao lado das pirâmides.

Durante o passeio, ele completou: "Eu já vi muita coisa legal, mas isso é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. Nada te prepara para isso aqui. Meu Deus! Era top 5 das minhas viagens dos sonhos, prometeu tudo e entregou o triplo".