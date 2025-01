Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução/Instagram

Publicado 01/01/2025 21:13

Rio - Paolla Oliveira aproveitou o primeiro dia do ano para pegar um sol. A atriz compartilhou cliques em suas redes sociais nesta quarta (1º) ao lado de amigos e do namorado, o sambista Diogo Nogueira, em que mostra que aproveitou bastante a praia, do sol raiando até ele se pôr.