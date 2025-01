Patrícia Ramos escolheu renovar o bronzeado na piscina no primeiro dia de 2025 - Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 13:59

Rio - O ano de 2025 começou com um céu ensolarado em diversas regiões do Brasil, e muitas celebridades aproveitaram o clima para dar início ao novo ciclo com muita vitamina D e cenários deslumbrantes.



Passando o fim de ano em Fernando de Noronha, Ísis Valverde não perdeu tempo e já está desfrutando dos cenários paradisíacos da ilha. A atriz compartilhou cliques que mostram toda a beleza natural do local.



Já a apresentadora Patrícia Ramos escolheu renovar o bronzeado no conforto de casa. De biquíni de crochê, ela exibiu suas supercoxas em um banho de sol e fez questão de expressar sua felicidade nas redes sociais: "Eu amo", escreveu na legenda das fotos.