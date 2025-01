Internada, Preta Gil recebe carinho do pai Gilberto Gil e da madrasta Flora durante o Réveillon - Reprodução / Instagram

Internada, Preta Gil recebe carinho do pai Gilberto Gil e da madrasta Flora durante o Réveillon Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 13:21

Rio - Preta Gil iniciou o ano de 2025 cercada de carinho e boas energias. Internada em um hospital após enfrentar uma delicada cirurgia para a retirada de tumores, realizada no dia 19 de dezembro, a cantora recebeu o apoio incondicional do pai, Gilberto Gil, e da madrasta, Flora Gil, que fizeram questão de passar o Réveillon ao seu lado.

A equipe do cantor compartilhou uma foto do trio no hospital, acompanhada de uma mensagem carinhosa: "Um feliz ano novo para todos, em especial para nossa querida Preta Gil, que passou a noite acompanhada de Gil e Flora Gil, rodeada de amor e carinho".