Preta Gil deixa UTI e passa o Ano Novo com familiares e amigos no hospital Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 07:59

Rio - Preta Gil, de 50 anos, viveu uma virada de ano especial, mesmo internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Após enfrentar uma cirurgia delicada de 21 horas para a remoção de tumores, a cantora anunciou aos seguidores que deixou a UTI nesta terça (31) e comemorou o ano novo lado de pessoas queridas.



Preta compartilhou em suas redes sociais uma foto cercada pelo pai, Gilberto Gil, pela irmã Bela Gil, pela neta Sol de Maria e pelo amigo Gominho. Na publicação, a artista agradeceu o carinho recebido e celebrou a homenagem feita por Ivete Sangalo durante o show da virada em Copacabana, no Rio.



"Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais. E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã Ivete Sangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias!", escreveu Preta.

Durante a apresentação na festa de Réveillon na praia de Copacabana, Ivete interrompeu o show para dedicar palavras de amor e força à amiga. A cantora pediu que o público emanasse boas energias para Preta antes de cantar o hit Sinais de Fogo, um dos maiores sucessos da homenageada.



"Pretinha, eu te amo. Sei que você está aí com seus amigos fiéis. Sua irmã está aqui cantando para você. Quer dizer que eu, o Brasil inteiro e a Copacabana inteira está mandando para você a energia da cura e do amor porque você merece. Você é maravilhosa, uma mulher foda... Tenho maior orgulho de ser sua amiga e irmã. Você tem me ensinado muito. Ela é uma loucura. Com cinco dias de operada, Preta está fazendo loucura no hospital. Ela está enlouquecendo enfermeiros e médicos porque é foda", declarou Ivete.



Luta contra o câncer



Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, mas anunciou a remissão da doença no final do mesmo ano. Contudo, em agosto de 2024, exames de monitoramento revelaram o retorno do câncer, com dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. A cirurgia realizada em dezembro foi um procedimento extenso para a retirada dessas novos tumores, começando às 6h do dia 19 e terminando às 3h do dia 20.