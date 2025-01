Deborah Secco mostra look escolhido para receber 2025 - Reprodução Instagram / Nico Rocha

Publicado 31/12/2024 18:58

Rio - Deborah Secco, de 45 anos, mostrou o look que vai usar para a virada do ano, nesta terça-feira (31). A atriz publicou uma série de registros, no Instagram, e apostou em um vestido longo, branco e decotado para receber 2025.

"Pronta para receber 2025. Muita gratidão por tudo que você trouxe, 2024, mas é hora de abrir espaço pro novo", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Meu Deus, que mulher Maravilhosa é essa? Feliz Ano Novo, lindeza", disse um. "2025 vai ser um ano incrível para essa mulher que eu amo", afirmou outro. "Você sempre entregando tudo nos looks", comentou mais um fã.