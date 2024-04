Deborah Secco e Hugo Moura - Reprodução/Instagram

Deborah Secco e Hugo Moura Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 11:15 | Atualizado 04/04/2024 11:29

Rio - Deborah Secco e Hugo Moura decidiram se separar, conforme confirmou o gshow nesta quinta-feira (04) de forma exclusiva. O casal estava junto desde 2015 e tem uma filha de oito anos chamada Maria Flor. Apesar da separação, eles continuam mantendo uma relação amigável e trabalhando juntos.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", disse a assessoria da artista ao site.

O último registro público do casal foi em dezembro de 2023, quando foram vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Durante o carnaval, eles estiveram em locais diferentes, sem a presença um do outro. Enquanto ela desfilava na Marquês de Sapucaí, ele aproveitava a folia de Salvador, na Bahia.

O relacionamento entre os dois teve início após ela tomar a iniciativa de se aproximar dele nas redes sociais. Recentemente, ambos estiveram envolvidos em polêmicas após ela fazer declarações públicas sobre o relacionamento os dois

Em uma participação no programa "Sobre Nós Dois" do canal GNT, Deborah Secco compartilhou detalhes íntimos sobre o órgão genital de seu então marido. Em resposta, Hugo brincou que a atriz "exagerou um pouco" em suas palavras.