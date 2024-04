Deborah Secco participa do Surubaum - Reprodução de vídeo

Publicado 03/04/2024 08:28

Rio - Deborah Secco foi uma das convidadas do "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no canal de Gioh, no YouTube, nesta terça-feira (02), e fez uma série de revelações íntimas durante o programa. A atriz de 44, anos, por exemplo, contou que ama fazer sexo anal.

"Eu gosto de dar o c*, amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho depois uma aula, inclusive, de fazer sem doer. E c* é assiduidade. Quanto mais você demora para fazer, dói de novo. O sexo anal incha meu clitóris e se eu encostar nele, gozo. Quem dá o c* certo, não volta mais", afirmou a mulher de Hugo Moura.

Bem resolvida sexualmente, a artista também revelou que nunca participou de uma suruba . "Nunca fui pra uma suruba. Sou mais do romance, do envolvimento, da conquista, mas não sou do sexo só pelo sexo. Tenho que me apaixonar intensamente, ter uma atração forte ou um algo a mais. Não vou falar que nunca fiz sexo pelo sexo, porque fiz, mas não é o que me interessa, que me motiva. Gosto da história da conquista, como isso vai se dando", declarou.