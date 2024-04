Ludmilla lança música espanhol em parceria com cantor colombiano Ryan Castro - Divulgação/ João Maia

Publicado 03/04/2024 21:37

Rio - Ludmilla voltou para o pop e lançou, nesta quarta-feira (3), a música de "Piña Colada", em parceria com o cantor colombiano Ryan Castro. A produção também contou com um videoclipe disponibilizado no Youtube da artista, que foi gravado no Brasil e dirigido por Rafa Castro.

"Estou muito feliz e na expectativa com esta nova fase e tudo o que está por vir com ela. Louca para ver a repercussão de 'Piña Colada'. Gravamos um videoclipe lindo aqui no Rio de Janeiro e o Ryan foi um parceiro muito querido nesta empreitada", disse.

Essa é a primeira música totalmente em espanhol na carreira de Ludmilla e conta a história da conexão e a química instantânea entre duas pessoas ao se conhecerem em meio a uma "pool party". A produção musical é assinada por Casta, um dos principais produtores musicais da América Latina, que já trabalhou com artistas como Maluma e Becky G.

