Shakira e namorado Lucien Laviscount em públicoFoto: Reprodução

Publicado 04/04/2024 20:06 | Atualizado 04/04/2024 21:32

O romance de Shakira e do astro de "Emily em Paris", Lucien Laviscount, 31 anos, preocupa amigos da colombiana. Os artistas se conheceram em fevereiro deste ano, nas gravações do clipe "Puntería", estrelado pela cantora latina. Este seria o primeiro namoro de Shakira após o polêmico término do casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué.

Em "Puntería", os artistas protagonizam diversas cenas de romance. "Os amigos de Shakira estão preocupados porque Lucien parece ser um alpinista social: todas as mulheres que ele namorou bem diferentes, mas em comum, eram famosas", disse a fonte do Daily Mail.

Nenhuma das ex-namoradas de Lucien Laviscount, no entanto, eram tão famosas quanto Shakira. "Pela fama, ela tem a visibilidade que ele quer", sugere a publicação. O ator da série "Emily em Paris", produzida pela Netflix, já namorou a vocalista da banda Atomic Kitten, Kerry Katona, e a atriz britânica Chelsea Healey.

"Ela ainda não superou Piquet, e os amigos temem que ela se machuque", afirmou a fonte. Shakira e Lucien Laviscount foram vistos recentemente em Nova York, nos Estados Unidos, em um restaurante famoso da cidade.