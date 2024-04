Távila Gomes revela que foi traída por Luva de Pedreiro - Reprodução / Instagram

Távila Gomes revela que foi traída por Luva de Pedreiro Reprodução / Instagram

Publicado 04/04/2024 17:08 | Atualizado 04/04/2024 17:58

Rio - Távila Gomes abriu uma caixinha de perguntas no Stories do Instagram, nesta quinta-feira (4), e confirmou que não está mais em um relacionamento com Luva de Pedreiro. A jovem ainda contou que foi traída durante toda a sua gestação dentro de sua própria casa. Ela diz que permite que Luva conviva com filho do casal, mas que isso ocorre apenas quando ele quer.