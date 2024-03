Nasce primeiro filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes - Reprodução

Nasce primeiro filho de Luva de Pedreiro e Távila GomesReprodução

Publicado 07/03/2024 21:41

Rio - Luva de Pedreiro e Távila Gomes anunciaram, nesta quinta-feira (7), o nascimento do primeiro filho, Davi Cristiano Ronaldo. Nas redes sociais, os pais do bebê, que terminaram o relacionamento em dezembro do ano passado, compartilharam a novidade.

"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado meu Deus!", escreveu Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro.

Em dezembro do ano passado, o influenciador gerou polêmica ao contar que o nome de seu primeiro filho seria Cristiano Ronaldo Jr., uma homenagem ao craque português do futebol. Mas, por desejo de Távila, foi acrescentado "Davi" e a criança passa a se chamar Davi Cristiano Ronaldo.

