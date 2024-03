Ary Mirelle relembra começo de relacionamento com João Gomes - Reprodução

Publicado 08/03/2024 22:24

Rio - Ary Mirelle utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (8), para relembrar o começo de seu relacionamento com João Gomes. Em seu story do Instagram, a influenciadora compartilhou uma série de registros antes de namorar o cantor. Os dois são pais de Jorge, de 1 mês.

"Quando a gente só ficava e ele comprava roupa para mim onde ia", disse Ary ao mostrar uma chamada de vídeo antiga com o amado. Em seguida, ela publicou um vídeo dos dois mais novos. "Olha meu marido todo magrinho e com espinha. Era o 'queijo' (risos)", brincou.

A influenciadora ainda compartilhou uma foto ao lado de João no espelho e assumiu: "No comecinho... Eu já era arriada os pneus tudo que existe no mundo". Por fim, publicou um registro de quando ia acompanhar o cantor nos shows.