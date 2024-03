Luísa Sonza se declara para Demi Lovato - Reprodução

Publicado 08/03/2024 17:38

Rio - Luísa Sonza utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (8), para se declarar para Demi Lovato. A loira agradeceu a parceria em "Penhasco2", uma das músicas de seu último álbum, "Escândalo Íntimo", e a dedicação da cantora norte-americana em aprender português para a canção das duas.

"Demi, você é uma pessoa tão doce, incrível e talentosa. Muito obrigada por acreditar em mim e acreditar em 'Penhasco2'. Sua dedicação para aprender português significa muito para mim e para o meu país e diz muito sobre sua vontade de apoiar a arte de outras culturas. Me apresentar com você tem sido e para sempre será uma honra. Eu sou eternamente grata pela sua amizade. Te amo, garota", escreveu Luísa na legenda da publicação.

A cantora americana, por sua vez, respondeu a mensagem de carinho da amiga. "Você é tão doce! Eu sou grata por ter oportunidades de cantar com você! Obrigada VOCÊ por me receber. Te amo, garota", afirmou Demi.

Confira:

Luísa Sonza foi a primeira brasileira homenageada na premiação "Billboard Women In Music" , que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (6). Na ocasião, a cantora performou sua parceria com Demi Lovato, "Penhasco2", ao lado da norte-americana. As duas já haviam se apresentado juntas no "The Town", em São Paulo, em setembro do ano passado.