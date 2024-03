Luccas Neto celebra boa fase na carreira com séries no SBT e espetáculo inédito - Divulgação

Luccas Neto celebra boa fase na carreira com séries no SBT e espetáculo inéditoDivulgação

Publicado 08/03/2024 19:51 | Atualizado 08/03/2024 20:17

Rio - Fenômeno da criançada, Luccas Neto está com tudo! Os conteúdos do comunicador já tem data para irem ao ar no SBT. A partir do dia 16 de março, a criançada poderá se divertir com as franquias de maior sucesso do youtuber como Aventureiros, Escola Fantástica, Principe Lu e Luccas e Gi no programa 'Luccas Toon'. Além disso, o ator estreia, neste domingo, o espetáculo inédito "Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia", no Qualistage, na Zona Oeste do Rio, em dois horários às 11h e às 17h.

fotogaleria

“Meu novo show nos teatros é algo que venho produzindo com muito empenho para ser o mais memorável possível e a estreia esse ano vem em dose dupla. Não vejo a hora da criançada poder conferir os nossos conteúdos também na grade do SBT. Estamos na torcida para que as séries sejam tão bem recebidas quanto no YouTube, pois produzimos tudo com muito carinho e cuidado, ao lado de uma equipe incrível, que conta com o auxílio de pedagogos e outros profissionais da área, que certificam a responsabilidade que temos com o que produzimos para o público infantil”, diz Luccas, em entrevista ao DIA.

O ator e comunicador também adianta que seu novo espetáculo transmitirá mensagens positivas. "Estou muito empolgado em trazer essa nova aventura para o público. Queremos proporcionar momentos de magia e diversão, além de transmitir mensagens positivas e inspiradoras para as crianças", diz Luccas, que tem mais de 40 milhões de inscritos e 23 bilhões de visualizações acumuladas em seu canal oficial no YouTube.

O show é uma mistura de diversão, aventura e aprendizado, apresentando uma variedade de profissões, enquanto Luccas e Gi compartilham seus sonhos para o futuro. Os fãs dos Aventureiros terão o prazer de ver o Super Foca e a Super Sereia em ação, lutando contra vilões já conhecidos e amados pelo público. Além disso, Luccas Neto expande o universo do espetáculo ao introduzir o mundo do Príncipe Lu, trazendo uma emocionante história sobre o reino de Lucebra.