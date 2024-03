Leticia Cazarré abre álbum de fotos do parto do sexto filho, Estêvão - Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré abre álbum de fotos do parto do sexto filho, Estêvão Reprodução / Instagram

Publicado 09/03/2024 17:02 | Atualizado 09/03/2024 17:18

Rio - Leticia Cazarré compartilhou com seus seguidores no Instagram, neste sábado (9), novas fotos do parto do seu sexto filho, Estêvão, fruto do casamento com Juliano Cazarré. A mamãe ainda aproveitou para se declarar para o novo membro da família. O menino nasceu no dia 2 de fevereiro, se juntando aos irmãos, Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina.