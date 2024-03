Aline Campos troca beijos com o namorado em dia de praia

Rio - Aline Campos, de 36 anos, aproveitou o sábado ensolarado para ir à praia. A eterna 'Verão' estava acompanhada do namorado, o modelo Felipe Von Borstel. Nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, os dois trocaram alguns beijinhos e carinhos. A atriz, que está no elenco do filme "Os Farofeiros 2", também exibiu o corpo escultural no local e esbanjou estilo.

Aline assumiu o namoro com Felipe em janeiro deste ano. "Bom, para dar uma satisfação para os meus seguidores que me amam, que me acompanham e que podem não estar entendendo nada, esse aqui foi o meu presente de final de ano e de início de ano. E sim, estou namorando! Acabou a solteirice por aqui!", disse ela no Instagram, na época.

Relatar erro