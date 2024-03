Pedro Sampaio rebate comentário homofóbico ao posar com o namorado - Reprodução / Instagram

Pedro Sampaio rebate comentário homofóbico ao posar com o namorado Reprodução / Instagram

Publicado 09/03/2024 18:19 | Atualizado 09/03/2024 18:33

Rio - Pedro Sampaio publicou um vídeo ao lado do namorado, Henrique Meinke, em seu Instagram, neste sábado (9). Nas imagens, o DJ aparece andando de jet-ski e dando beijos no rapaz à beira da piscina. Porém, internautas começaram a fazer comentários homofóbicos e Pedro rebateu.

Em março de 2023, durante seu show no Lollapalooza, Pedro assumiu sua bissexualidade . Enquanto tocava um remix da canção "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, foi exibido no telão do palco uma homenagem à personalidades LGBTQIA+. A imagem do DJ apareceu por último acompanhada da palavra "bissexual".