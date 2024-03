Kaka Diniz se declara para Simone Mendes - Reprodução do Instagram

Kaka Diniz se declara para Simone MendesReprodução do Instagram

Publicado 09/03/2024 12:19 | Atualizado 09/03/2024 12:19

Rio - Kaká Diniz usou o Instagram, neste sábado, para celebrar os 11 anos de casamento com Simone Mendes. O empresário publicou fotos de momentos especiais dos dois e se declarou para a cantora, que é dona do hits "Erro Gostoso" e "Dois Fugitivos. Em um longo texto, ele falou sobre a importância da mulher em sua vida, contou que ela o 'resgatou do fundo do poço' e disse se orgulhar da família que construíram juntos. O casal tem dois filhos, Henry, de 9 anos, e a Zaya, de 3 anos.

fotogaleria

"Existe algo impossível: não tem como olhar pra nossa história e não se emocionar. Mas a emoção não vem de um conto de fadas ou de uma propaganda de margarina, mas sim, de uma vida real cheia de desafios e conquistas. É impossível não olhar para trás e poder dizer hoje: Valeu a pena. É impossível não lembrar de cada tropeço no meio do caminho e saber que fomos sábios em recalcular a rota. É impossível não lembrar que você me completou no meu momento mais solitário. É impossível apagar da nossa história que você me fez enfrentar os meus próprios preconceitos e me constrangeu em amor. É impossível não se emocionar ao ver tudo que construímos juntos. É impossível não lutar todos os dias por nossa felicidade", iniciou.

"Você me ensinou que o amor vai além de uma palavra, pois o amor é uma verdadeira decisão. Há 11 anos atrás, quando eu tinha apenas 27 anos, eu tive a melhor decisão da minha vida. Foi decidir te amar que me fez enxergar que a vida vale a pena; foi decidir te amar que entendi que jamais a minha vida faria sentido sem ter você ao meu lado; foi decidir te amar que me lembro todos os dias que você me resgatou do poço mais profundo da minha vida; foi decidir te amar que fez com que você me apresentasse aquele que mudaria a minha história: Jesus", continuou.

"Eu digo sim mais uma vez meu amor, nessa manhã, em mais um dia de nossas vidas. Já enfrentamos tantas coisas, passamos por tantos obstáculos, mas hoje podemos dizer que vencemos. O Senhor nos levantou para que possamos ser luz na vida de outros casais.. falar do amor de Cristo em nossas vidas que é trazer lutar para outros relacionamentos é o que nos move. Isso tem um preço, mas vale a pena o resultado. Eu tenho orgulho da nossa família, pois num mundo de uma rede social cheia de “contos de fadas”, nós podemos olhar um para o outro e dizer: Nós somos de verdade! Construímos uma família linda, com um menino cheio de luz e apaixonado por Deus, e também com uma princesa que encanta nossas manhãs com aquele sorriso de uma infinidade constrangedora. Como eu te amo. Como eu amo vocês. Eu tô aqui minha vida, pra te dizer: Eu digo sim mais uma vez pro nosso amor", finalizou.