Tatau lamenta a morte da filha - Reprodução do Instagram

Tatau lamenta a morte da filhaReprodução do Instagram

Publicado 09/03/2024 09:11 | Atualizado 09/03/2024 09:34

Rio - O cantor Tatau anunciou a morte da filha, Tamilis Dorea, aos 34 anos, em uma publicação feita no Instagram, na nesta sexta-feira. No desabafo, o ex-vocalista do Araketu falou sobre o luto e prestou uma homenagem à filha.

fotogaleria

"São meses subindo no palco, no trio, no avião, viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas. A música é meu alimento, ela me dá força, mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo e hoje o guerreiro sentiu o golpe. Esse é meu momento de dor", desabafou.

"Tamilis, sempre foi uma garota / mulher muito turrona, cabeça dura e que me dava muito trabalho, mas o seu sorriso abria qualquer fechadura, era cativante! Comigo sempre muito carinhosa, amorosa e uma filha que amava ser mãe, ela me deu minha primeira neta e me mostrou uma outra forma de enxergar o amor. Descanse em paz, minha filha! Sempre vou te amar!", concluiu.

À "Quem", João Filho, empresário de Tatau, disse que Thamilis lutava contra um câncer. "Estávamos tratando um câncer e não vencemos. Ela estava lutando contra o Linfoma de Hodgkin desde o ano passado", informou. Além de Thamilis, Tatau tem mais dois filhos.

Apoio dos famosos

Tatau recebeu o apoio dos amigos famosos no momento difícil. "Meus sentimentos meu amigo", disse Bruno Cardoso. "Que Deus fortaleça você e toda família. Meus sentimentos", afirmou Xanddy Harmonia. "Que dor irreparável.Deus conforte seu coração, meu irmão", desejou Péricles. "Tau, meu irmão, meu amigo tão profundamente amado. Sinto sua dor e daqui peço a todas as falanges espirituais que te conforte e mande luz pra sua amada filha. O tempo e os mistérios divinos nos ajudam e amparam. Todo o meu amor pra ti e toda família. Estou aqui sempre pra ti", declarou Emanuelle Araújo. "Meus sentimentos meu querido amigo, Deus conforte o seu lar nessa hora de dor e perda e que a receba com paz e serenidade no Reino dos Céus", comentou Durval Lelys.