Publicado 09/03/2024 08:34

Rio - Fernanda Montenegro, de 94 anos, reuniu um time de famosos na apresentação da leitura dramática da obra "A cerimônia do adeus", escrita pela autora francesa Simone de Beauvoir, no Teatro PRIO, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira. Marjorie Estiano, Dira Paes, Samantha Jones, Natália Lage, Maria Flor, Antônio Pitanga e Cissa Guimarães foram algumas celebridades que marcaram presença no local.

A apresentadora do "Sem Censura", inclusive, não perdeu a oportunidade e tietou a atriz. O clique foi compartilhado por Cissa no Instagram. "Celebrando o Dia Internacional da Mulher com Fernanda Montenegro, a maior", escreveu ela em um trecho da legenda.

Fernanda Montenegro fica em cartaz no teatro PRIO até dia 31 de março - sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h."Trata-se de uma obra poderosa, cuja temática é a visão libertária, estruturada por Simone de Beauvoir sobre o feminismo. E, de forma comovente, sua ligação de vida junto a Jean-Paul Sartre”, diz a sinopse da leitura no Instagram oficial do teatro.