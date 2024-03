Thammy - Reprodução/Instagram

08/03/2024

Rio - Filho de Gretchen, Thammy Miranda abriu o seu coração em uma entrevista para o podcast "Bagaceira Chique", apresentado por Luciana Gimenez. Na ocasião, o famoso falou sobre os momentos introspectivos que viveu antes da sua transição de gênero, há uma década.

Sobre quando ainda era lido socialmente como mulher, Thammy comentou que embora fosse admirado por sua beleza e atraísse a atenção dos homens, se sentia insatisfeito e feliz. Atualmente ele olha para as fotografias dos anos 2000 com um sentimento de desconexão.

"Eu era bonita e infeliz. Eu olho para a minha foto e vejo um olhar triste, estranho. Não sei se sou eu olhando para mim mesmo. Mas é olhar diferente, não é aquela mulher bonita deslumbrante. Eu olhando para mim mesmo não me pegaria (risos)", falou.

Também mencionou um relacionamento que teve com Rafael Vanucci, filho de Vanusa (1947-2020). Thammy destacou a gentileza que o ex-parceiro tinha. O filho de Gretchen deu início às cirurgias para redesignação sexual e tratamento hormonal em 2014.

"Eu ficava com meninas naquela época também, só que ninguém sabia. Eu era muito feliz. O Rafa (Vanucci, filho de Vanusa e ex-namorado) foi super legal da minha vida, como outras pessoas. O problema era eu. Eu não estava feliz comigo. Eu olhava no espelho e a sensação era que eu estava vendo outra pessoa. É como se eu tivesse virado do avesso. Eu não lembro, mas minha mãe disse que com 4 anos eu já queria fazer xixi em pé. Aí você se transforma em quem você realmente é, de dentro para fora", acrescentou.