Tati Machado mostra bastidores da Dança dos Famosos ao lado de MC Daniel, Lucy Alves, Samuel Assis e seus professoresReprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 17:56 | Atualizado 08/03/2024 18:02

Rio - Tati Machado mostrou como estão os bastidores da ‘Dança dos Famosos’, da TV Globo, nesta sexta-feira (8). Através do Instagram, a apresentadora publicou registros dos primeiros ensaios ao lado de MC Daniel, Lucy Alves, Samuel Assis e seus professores.

"Primeira semana de Dança dos Famosos 2024 com os meus mais novos melhores amigos de infância! Preparem-se para o próximo Domingão! Todos os times estão preparando um espetáculo lindo para vocês", escreveu ela na legenda da publicação.A apresentadora acabou deixando os seguidores ansiosos pela estreia do quadro do programa "Domingão com Huck". "A gente vai arrasar nesse Domingão!!! Bora time azul", escreceu Samuel Assis. "Eu tô vendo o vídeo em looping (risos). MC Daniel é um ator", se divertiu o fã. "Arrasaram", admirou outro.