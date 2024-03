MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 14:39 | Atualizado 08/03/2024 15:09

Rio - MC Daniel revelou nesta sexta-feira (08) que se conectou com Luciano Huck de tal forma que o apresentador cedeu sua própria casa para a gravação do novo álbum do músico. O cantor está presente na nova temporada da "Dança dos Famosos".

"Nesses três meses morando no Rio, recebi o convite para fazer meu álbum na casa da família Huck. Vem hit por aí", disse ele.

Ao compartilhar a novidade nas redes sociais, MC Daniel também desejou seus votos de felicidades para Joaquim, o filho de Luciano que acaba de completar 19 anos. O funkeiro também desejou proteção e sucesso ao jovem.

"Com todo respeito, eu venci na vida. Aniversário de Joaquim Huck, filho de Luciano Huck. E estou aqui sossegado, no cinema da 'quitinete' do homem", concluiu.