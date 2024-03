Rebecca volta às origens com novo single - Reprodução

Publicado 08/03/2024 18:06

Rio - Rebecca lançou, nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o single "Aquecimento da Rebecca", que marca sua volta às origens do ritmo que a consagrou no cenário musical. Para O DIA, a artista falou sobre a importância do funk em sua vida e a mensagem de empoderamento que deseja transmitir com seu trabalho.

"O funk é a minha raiz, é o ritmo que me deu a oportunidade de mudar minha vida e mostrar meu talento. Esse 'Aquecimento’ é algo que sempre quis fazer e estou lançando como um presente para as pessoas que gostam do meu trabalho e me acompanham desde o começo. Também estou preparando um álbum que celebra essa minha ligação com o funk, com músicas bem no estilo Rebecca”, disse.

A cantora revelou que, apesar de ter sofrido muito preconceito por cantar esse gênero musical, nunca pensou em desistir. “O funk é a voz das comunidades. É um ritmo que fala sobre a realidade das pessoas, suas alegrias, tristezas e sonhos. Mas é um movimento cultural que, infelizmente, ainda não é valorizado. Nós que trabalhamos com o funk sabemos o quão difícil é e todo o julgamento que enfrentamos diariamente. No entanto, eu nunca me deixei intimidar pelo preconceito, sempre acreditei na força da minha música e do meu som. Hoje, sei que estamos conquistando cada vez mais espaço com o funk e me sinto honrada em saber que meu trabalho contribui com isso”, afirmou.

Com hits como "Cai de Boca" e "Deslizo e Jogo", Rebecca é conhecida por seu estilo ousado e por suas letras que abordam temas como empoderamento feminino, sensualidade e liberdade. “Eu gosto de cantar proibidão e mostrar que nós podemos falar sobre o que quisermos. Quero que as mulheres se sintam livres para serem quem elas realmente são, sem se importarem com o que os outros pensam”, declarou.